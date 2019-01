En une semaine, la pétition de quatre ONG (organisations non gouvernementales) pour dénoncer l'inertie de l'État face au réchauffement climatique a recueilli plus de 1,7 million de signatures. Plus ce nombre de signatures est important, plus les associations auront de poids dans l'action en justice qu'elles comptent mener. Dans l'idée, elles veulent attaquer l'État pour " non assistance à Planète en danger. " Vu l'ampleur du phénomène, François de Rugy, le ministre de la transition écologique a finalement pris la parole en expliquant qu'il n'aurait pas signé une pétition qui attaque l'État.

Tout a commencé avec cette vidéo, une campagne qui regroupe des personnalités, des youtubeurs, des artistes, des journalistes. Ils expliquent la démarche de ces quatre ONG - Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France - qui, au nom de l’intérêt public, ont décidé d’attaquer l’État en justice pour " inaction climatique ". Un projet ambitieux dans lequel les quatre ONG souhaitent impliquer les citoyens français " partout dans le monde, des citoyennes et citoyens saisissent la justice pour que leurs droits fondamentaux soient garantis face aux changements climatiques. " La campagne vidéo ici, regardez :

Le projet prend très vite de l’ampleur. En une semaine, la vidéo totalise plus d’un million de vues et la pétition, plus de 1,7 million de signatures. Un véritable électrochoc, jamais une pétition n’aura suscité un tel engouement aussi rapidement. À l’heure actuelle, c’est la deuxième pétition sur Internet la plus signée en France après celle contre la loi travail.

Nicolas Hulot, l’ancien ministre de la transition écologique qui avait claqué la porte du gouvernement fin août dernier justement à cause du manque de volonté de l’État à décréter des mesures d’urgence face au dérèglement climatique " nous faisons des petits pas, et la France en fait beaucoup plus que d’autres pays, mais est-ce que les petits pas suffisent… la réponse, elle est non. " Aujourd’hui, l’ancien ministre se félicite de voir un tel élan citoyen autour d'une question écologique :

🌍 Voir 1 million de citoyens mobilisés en 48h pour le #Climat avec #LaffaireDuSiecle c’est un signal fort qui ne demande qu’à être concrétisé. Que 2019 soit une année de grands changements #Osons! @FondationNH @Greenpeacefr @oxfamfrance @NotreAffaire @onestpret @EncoreTemps_ — Nicolas Hulot (@N_Hulot) 20 décembre 2018

Du côté du gouvernement actuel, beaucoup moins d’enthousiasme. Six jours après la mise en ligne de la pétition, vu l’engouement, le gouvernement ne pouvait pas faire la sourde oreille plus longtemps et il était attendu au tournant. François De Rugy, le ministre de la transition écologique a été chargé de répondre. S’il s’estime " agréablement surpris " devoir les citoyens se sentir concernés sur la question du changement climatique, il estime que ce n’est pas aux juges de se saisir de ce dossier, regardez :

Nous vivons un état d'urgence climatique. @FondationNH @greenpeacefr @oxfamfrance @NotreAffaire transformons votre mobilisation et celle des citoyens qui vous soutiennent en propositions. Faisons entendre la voix du climat dans le #GrandDébat. Agissons, ici et maintenant ! pic.twitter.com/PNZZUeMSt7 — François de Rugy (@FdeRugy) 20 décembre 2018



Le prochain objectif des associations est d’atteindre le nombre de 2 millions de signatures. Des citoyens d’autres pays se sont lancés dans des actions en justice sur la question climatique contre leur gouvernement. Aux Pays-Bas, la justice a ordonné au gouvernement néerlandais de revoir à la hausse ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020.

www.ipreunion.com