Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 28 Décembre 2018 à 12H29

"On est tous Français, mais on sent bien qu'il y a des catégories et si on est pas dans la bonne catégorie, on ne réussi pas". La phrase est extraite d'un reportage que le site d'information en ligne AJ+ a consacré à La Réunion il y a quelques jours. Le journaliste réunionnais Gabriel Robert est revenu dans son île pour réaliser ce sujet tourné à la fin de la crise des Gilets jaunes. Les personnes interviewées disent leur sentiment d'être abandonnés par la France, elles parlent du mal-développement, elles affirment aussi leur volonté de s'en sortir. Le reportage totalise déjà plus de 100.000 vues sur les réseaux sociaux. Regardez (Photo d'illustration www.ipreunion.com)

