Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les facteurs du Port et de la Possession sont grève illimitée deouis de ce jeudi 3 janvier 2019 à l'appel des syndicats CGTR, SUD PTT et l'Unsa Poste. Rassemblés au Rond-point des danseuses du Port, ils protestent contre "le manque de personnel et la dégradation des conditions de travail" avec notamment "du matériel qui n'est plus du tout dans les normes, que ce soient les vélos ou les motos", explique Johny Michel, représentant de Sud PTT. Seul le Centre de courrier du Port et de La Possession sont concernés. C'est à la suite des échecs des réunions de concertation ayant eu lieu ce lundi 31 décembre 2018 que la grève a été décidée. La direction de la Poste annonce que 40 postiers ont cessé le travail et que "tous les bureaux de poste sont ouverts"

Les facteurs du Port et de la Possession sont grève illimitée deouis de ce jeudi 3 janvier 2019 à l'appel des syndicats CGTR, SUD PTT et l'Unsa Poste. Rassemblés au Rond-point des danseuses du Port, ils protestent contre "le manque de personnel et la dégradation des conditions de travail" avec notamment "du matériel qui n'est plus du tout dans les normes, que ce soient les vélos ou les motos", explique Johny Michel, représentant de Sud PTT. Seul le Centre de courrier du Port et de La Possession sont concernés. C'est à la suite des échecs des réunions de concertation ayant eu lieu ce lundi 31 décembre 2018 que la grève a été décidée. La direction de la Poste annonce que 40 postiers ont cessé le travail et que "tous les bureaux de poste sont ouverts"