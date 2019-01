BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 4 janvier 2019



- La carrière de Bois blanc sera-t-elle suffisamment sécurisée ?

- Migrants : questions autour de leurs péripéties judicaires

- Le RIC ou la formule magique pour redonner le pouvoir au peuple

- Saint-Paul - Des activités sportives gratuites pendant les vacances

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soeil le matin, des nuages l'après-midi

La carrière de Bois blanc sera-t-elle suffisamment sécurisée ?

Le 28 décembre dernier, le préfet a donné son feu vert pour l'exploitation de roches massives dans la carrière de Bois blanc destinées uniquement au chantier de la Nouvelle route du littoral . Au delà du débat que l'ouverture de cette carrière suscite, il est une autre question, celle de la sécurité. Dans l'arrêté préfectoral, une substance très dangereuse est mentionnée : le nitrate d'ammonium. La substance serait impliquée dans plusieurs accidents industriels notamment la catastrophe d'AZF à Toulouse en 2001. Du nitrate d'ammonium sera stocké sur le chantier de la carrière de Bois blanc, forcément, cela suscite des questions.

Migrants : questions autour de leurs péripéties judicaires

Dans les quotidiens, à la radio et sur le net on parle beaucoup des péripéties judiciaires des sept migrants, arrivés mercredi 26 décembre 2018. Ils seront reconduits dans leur pays dans les prochains jours. Cette décision fait suite au rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Demande d'asile ? Zone d'attente ? Petit rappel en quelques points des différentes questions que vous pouvez vous poser.

Le RIC ou la formule magique pour redonner le pouvoir au peuple

Le RIC. Sur les réseaux-sociaux, sur les pancartes dans les manif, dans la bouche des hommes et femmes politique... Le RIC. Trois petites lettres qui ont le vent en poupe. Des ronds-points aux Champs-Elysées, Le RIC pour "Référendum d'initiative citoyenne" s'est imposé en quelques jours à la tête des revendications du mouvement des gilets jaunes. Il est présenté comme la formule magique pour redonner la parole au peuple. Mais qu'est-ce que c'est ?

Saint-Paul - Des activités sportives gratuites pendant les vacances

La ville de Saint-Paul, à travers son dispositif Bouger Ô, organise des sessions de sport gratuites du lundi 7 janvier au vendredi 24 janvier 2019 dans les différents quartiers de Saint-Paul. Kréol dance fit, Zumba, danse en ligne, fitness, body combat et gym d'entretien sont prévus

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soeil le matin, des nuages l'après-midi

Matante Rosina a tout vu tout au fin fond de son pilon pour ce vendredi 4 janvier 2019 : il y aura du soleil le matin et des nuages l'après-midi. Les températures seront de saison et la mer sera plutôt belle. Et chez vous il fait quel temps ?