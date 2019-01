Le 28 décembre dernier, le préfet a donné son feu vert pour l'exploitation de roches massives dans la carrière de Bois blanc destinées uniquement au chantier de la Nouvelle route du littoral . Au delà du débat que l'ouverture de cette carrière suscite, il est une autre question, celle de la sécurité. Dans l'arrêté préfectoral, une substance très dangereuse est mentionnée : le nitrate d'ammonium. La substance serait impliquée dans plusieurs accidents industriels notamment la catastrophe d'AZF à Toulouse en 2001. Du nitrate d'ammonium sera stocké sur le chantier de la carrière de Bois blanc, forcément, cela suscite des questions.

Qu’est-ce que le nitrate d’ammonium ?

Cette substance est un corps chimique, seul, il est inerte et faiblement toxique. Il peut être irritant pour l’Homme par inhalation. Si un individu est exposé de manière prolongée et chronique, le nitrate d’ammonium peut provoquer faiblesses, fatigues et maux de tête. Cette substance craint l’eau. Elle entre souvent dans la composition d’engrais ou d’hydrocarbure.

Dans quelles situations le nitrate d’ammonium peut-il être dangereux ?

De faibles sources de chaleur ne vont pas altérer sa composition. En revanche, la foudre, des tuyaux chauds ou une surpression peuvent provoquer l’explosion. C’est donc une substance à utiliser avec précaution. Certains chimistes avancent qu’un contact avec l‘eau peut rompre la cohésion du cristal du nitrate.

En soit, le nitrate d’ammonium n’est pas considéré comme un explosif, il serait d’ailleurs relativement stable. Selon les scientifiques, il ne peut pas exploser sans détonateur. Il ne représente un danger que dans certaines situations. C’est un comburant, cela veut dire qu’il peut aggraver un incendie.

Explosion à l’usine AZF dans la ville rose, pourquoi le nitrate d’ammonium serait impliqué ?

Il y a plusieurs théories sur l’origine de ce drame qui avait fait 31 morts et des milliers de blessés et de sinistrés le 21 septembre 2001 à Toulouse. Dans la version officielle, l’ammonium n’est pas, à lui seul, la source du désastre. L’une des thèses avancée par plusieurs chimistes est la suivante : les 300 tonnes de nitrate d’ammonium étaient conservées dans " des conditions désastreuses ". En contact avec l’humidité, dans des sacs qui n’étaient pas hermétiques, laissés en vrac dans la saleté et surtout, le nitrate d’ammonium était impur, oxydé. Le contact avec des dérivés de chlore versé par un salarié de l’usine aurait provoqué une réaction chimique. La suite, on la connaît.

Quelle quantité de nitrate d’ammonium sera stockée par la Société de concassage et de préfabrication de La Réunion ?

Dans l’arrêté préfectoral, il est stipulé que sur les quatre années et demi d’exploitation de la carrière, 340 tonnes de nitrates d’ammonium pourront être stockées. Logiquement, ces 340 tonnes ne seront pas stockées au même moment sur le chantier. Plus clairement, cela veut dire qu’au fur et à mesure du chantier, le promoteur ne pourra pas amener plus de 340 tonnes au total sur les quatre années et demi sur le site.

Dans quelles conditions sera conservé le nitrate d’ammonium ?

La réglementation est drastique. Selon la préfecture, " Le projet porté par SCPR prévoit le stockage, dans un local dédié, d'un maximum de 340 tonnes de nitrate d'ammonium solide ensaché. Les caractéristiques intrinsèques du produit, son isolement (stockage dédié), son état (solide) et son conditionnement ainsi que les conditions dans lesquelles il est stocké permettent à l'exploitant de se prémunir de tout risque d'explosion accidentelle de ce produit. Des conditions particulières ont été prévues par l'exploitant pour la surveillance du site en général et de cet espace de stockage en particulier, prescrites dans l'autorisation préfectorale d’exploiter. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, toutes ces dispositions ne peuvent être communiquées et diffusées. "

Y’a-t-il un risque pour la population ?

Les riverains à proximité de la carrière de Bois blanc n’ont pas été informés de la présence de nitrate d’ammonium à proximité de leur habitation. Dans l’arrêté préfectoral il est écrit que " les locaux de stockage sont implantés au sein du périmètre de l’autorisation à des distances éloignées au minimum de 20 mètres du périmètre de l’autorisation et de 50 mètres de locaux habités ". Si les conditions de stockage sont respectées, la population ne court aucun risque. Des contrôles auront lieu régulièrement.



