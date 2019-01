Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 44 minutes

Les facteurs du Port et de la Possession entrent dans leur deuxième jour de grève ce vendredi 4 janvier 2019, avec toujours une forte mobilisation. "Entre 90% et 95% des salariés ont répondu présent," déclare Johny Michel, représentant de Sud PTT. C'est à l'appel de ce syndicat et de la CGTR et l'Unsa Poste, qu'ils ont lancé une "grève illimitée" hier. Les facteurs protestent contre "le manque de personnel et la dégradation des conditions de travail" explique Johny Michel. Ils sont reçus ce matin par la direction du Centre courrier du Port et de la Possession.

