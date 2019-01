Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 36 minutes

Matante Rosina a tout vu tout au fin fond de son pilon pour ce vendredi 4 janvier 2019 : il y aura du soleil le matin et des nuages l'après-midi. Les températures seront de saison et la mer sera plutôt belle. Et chez vous il fait quel temps ?

