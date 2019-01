BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 5 janvier 2019



Depuis le 17 novembre 2018, le mouvement des gilets jaunes à La Réunion a mobilisé de nombreux citoyens. Blocages, couvre-feu, violences urbaines, ont rythmé le quotidien de l'île pendant plus de 23 jours. La situation s'est apaisée avec l'arrivée de la ministre des Outre-mer Annick Girardin qui a annoncé de nombreuses mesures. Début décembre, les gilets jaunes ont entrepris une structuration pour faire valoir les demandes citoyennes particulières à la Réunion. Nous sommes allés à la rencontre des gilets jaunes à la case du peuple à Saint-Denis en face de la préfecture. Hugues, Didier, Kévin, Jasmine et les autres se sont confiés et ont fait le point en ce début d'année 2019 sur le mouvement et la suite à donner à cette mobilisation citoyenne. Reportage

Les mobilisations des gilets jaunes sont dans toutes les conversations. C'est l'évènement marquant pour les Réunionnais sur l'année 2018. Il faut rappeler que les blocages ont paralysé de nombreuses personnes dans toute l'île pendant plus de 20 jours. Couvre-feu, interdiction de vente et de consommation d'alcool, fermeture des écoles et des administrations, rare sont ceux qui ont pu échapper à la mobilisation. Avec la proximité des évènements chaque personne interrogée à mentionner la crise sociale de la Réunion.

Le sacro-saint rendez-vous culturel de Saint-Joseph est de retour ! En place depuis trois ans, les Dimanches du Sud sauvage (DSS) sont devenus incontournables. C'est un combo gagnant de tout ce que l'on aime : ateliers créatifs, expositions artistiques, marché artisanal et concerts gratuits, tout le monde y trouve son compte. Journée familiale et conviviale, vous pouvez apprécier le concert d'un groupe émergent de l'île tranquillement posé face à la mer, découvrir des jeux lontan, rencontrer des artisans péi ou juste chiller dans dans les Jardins de Manapany en profitant d'une ambiance sympa. Des expositions permettent aussi de découvrir des artistes locaux débutants ou confirmés. Bref, les Dimanches du Sud sauvage c'est un condensé de ce que la Réunion de plus beau à offrir pour les yeux et les oreilles. Tout cela ancré dans une démarche de développement durable et de préservation du patrimoine réunionnais.

Après des semaines de sécheresse, Chenda, criblée de dettes, a été contrainte d'abandonner sa rizière au Cambodge pour travailler avec ses quatre enfants dans une fabrique de briques, comme des milliers de réfugiés climatiques de ce pays d'Asie du Sud-Est.

Matante Rosina dit que le ciel sera couvert ce samedi 5 janvier 2019. Elle dit aussi qu'il y aura quelques averses. Un petit vent viendra rafraîchir les températures de saison. Et chez vous il fait quel temps ?