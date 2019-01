En 2019, voici ce que je reçois encore de lâches anonymes à mon bureau de l'Assemblée. Suis-je choqué ? Apeuré ? NON ! Je suis encore plus déterminé à éradiquer le fléau raciste de notre beau pays la France 🇫🇷🇫🇷. Bien entendu je porterai plainte... #StopRacisme (Propos violents) pic.twitter.com/3uEXG5aZuZ

Et voilà... comme une claque, le 4eme jour de l’année 2019, le racisme abjecte frappe à nouveau. Tout mon soutien à mes collègue @JFMBAYE et @HerveBerville et surtout un grand merci pour vos messages de soutien. Chacun de ces messages compte et nous renforce, soyez en assurés. https://t.co/tRuEmWbvsf