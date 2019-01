Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le sacro-saint rendez-vous culturel de Saint-Joseph est de retour ! En place depuis trois ans, les Dimanches du Sud sauvage (DSS) sont devenus incontournables. C'est un combo gagnant de tout ce que l'on aime : ateliers créatifs, expositions artistiques, marché artisanal et concerts gratuits, tout le monde y trouve son compte. Journée familiale et conviviale, vous pouvez apprécier le concert d'un groupe émergent de l'île tranquillement posé face à la mer, découvrir des jeux lontan, rencontrer des artisans péi ou juste chiller dans dans les Jardins de Manapany en profitant d'une ambiance sympa. Des expositions permettent aussi de découvrir des artistes locaux débutants ou confirmés. Bref, les Dimanches du Sud sauvage c'est un condensé de ce que la Réunion de plus beau à offrir pour les yeux et les oreilles. Tout cela ancré dans une démarche de développement durable et de préservation du patrimoine réunionnais.

