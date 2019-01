Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 10 minutes

Le barrage filtrant dressé par des gilets jaunes depuis 9h30 ce samedi 5 janvier 2019 sur la quatre voies de Gillot à Sainte-Marie a été levé par les forces de l'ordre une petite heure après. Il vient tout juste d'être remis, à 11h20. Des palettes entravent de nouveau la circulation. Les gilets jaunes et les gendarmes semblent jouer au chat et à la souris... Pour le moment, il n'y a que le sens Est/Nord qui est concerné par des bouchons et des ralentissements. La Direction Régionale des Routes (DRR) indique des embouteillages d'une centaine de mètres.

Le barrage filtrant dressé par des gilets jaunes depuis 9h30 ce samedi 5 janvier 2019 sur la quatre voies de Gillot à Sainte-Marie a été levé par les forces de l'ordre une petite heure après. Il vient tout juste d'être remis, à 11h20. Des palettes entravent de nouveau la circulation. Les gilets jaunes et les gendarmes semblent jouer au chat et à la souris... Pour le moment, il n'y a que le sens Est/Nord qui est concerné par des bouchons et des ralentissements. La Direction Régionale des Routes (DRR) indique des embouteillages d'une centaine de mètres.