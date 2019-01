Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 31 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 sur Imaz Press :



Lundi 31 décembre 2019 - Mais comment fait-on un vrai pâté kréol ?

Mardi 1er janvier 2019 - C'est la nouvelle année : Bone é érez

Mercredi 2, janvier 2019 - Impôts : ne soyez pas surpris, votre salaire net va baisser

Jeudi 3 janvier 2019 - Minimum vieillesse : les 900 euros, c'est pas pour maintenant

Vendredi 4 janvier 2019 - Explosif - Carrière de Bois blanc : 340 tonnes de nitrate d'ammonium pourront être stockées sur place

Le pâté créole est une préparation sucrée salée farcie à la viande que les Réunionnais préparent pour les fêtes. Avec le temps, la recette s'est diversifiée pour avoir une version à la papaye, et depuis quelques temps certains n'hésitent pas à innover en faisant le pâté créole au goyavier ou à la mangue. Marie Thérèse Antou, présidente de l'association Goutanou nous parle de cet entremets très apprécié des créoles. Elle nous donnera sa recette traditionnelle afin que vous puissiez la reproduire chez vous et partager ce pâté créole avec vos proches.

Ça y est : 2018 tourné les talons pour de bon et a laissé la place à 2019. Beaucoup ont salué l'arrivée de la nouvelle venue à grands coups de pétards, de klaxons, des bouchons de champagne. Pur moment de fête et de bonheur. Pour d'autres, ce passage d'une année à l'autre n'a été qu'une nuit de plus passée dans la solitude et la souffrance. C'est en priorité vers eux que vont nos pensées en ce premier jour de l'année.

Le prélèvement à la source est entré en vigueur le 1er janvier. Déclaration, taux, crédits d'impôt... dans tout ce blabla une chose sera bien concrète : à la fin du mois de janvier, la fiche de paie sera amputée d'une partie des revenus. Une baisse artificielle pour les contribuables, les impôts devant de toute façon être payés, mais elle risque de faire mal au portefeuille et au moral des Français en plein mouvement des gilets jaunes... Tour d'horizon des principales questions émises autour de la réforme de l'impôt.

Le 28 novembre 2018 en visite à La Réunion en pleine crise Gilets jaunes , Annick Girardin, ministre des Outre-mer annonce - notamment -, que sur l'île l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa, anciennement minimum vieillesse) sera porté à 900 euros par mois dès le 1er janvier 2019. Le montant de la revalorisation est identique à celui annoncé pour toute la France plusieurs semaines auparavant. Seule mesure spécifique à La Réunion : l'augmentation devait avoir lieu plus tôt qu'en Métropole en raison de "l'urgence sociale". Il n'en sera rien. Interrogée par Imaz Press, la Caisse générale de sécurité sociale déclare que "rien n'est acté". Questionné à son tour, la réponse du ministère des outre mers est encore plus clair : la hausse de l'Aspa " à La Réunion suivra le calendrier national". Exit - sans explication - , la promesse faite par la ministre : les gramounes de La Réunion devront attendre comme les autres... En mars Annick Girardin viendra à La Réunion annonce son ministère. Il se murmure - sans confirmation -, qu'elle pourrait être accompagnée d'Emmanuel Macron. Lequel aura sans doute fort à faire pour expliquer cet énième saupoudrage de poudre de perlimpinpin...

Le 28 décembre 2018, le préfet a donné son feu vert pour l'exploitation de roches massives dans la carrière de Bois blanc destinées uniquement au chantier de la Nouvelle route du littoral . Au delà du débat que l'ouverture de cette carrière suscite, il est une autre question, celle de la sécurité. Dans l'arrêté préfectoral, une substance très dangereuse est mentionnée : le nitrate d'ammonium. La substance serait impliquée dans plusieurs accidents industriels notamment la catastrophe d'AZF à Toulouse en 2001. Jusqu'à 340 tonnes de nitrate d'ammonium pourront être stockés sur le chantier de la carrière, alors forcément, cela suscite des interrogations.

www.ipreunion.com