BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 6 janvier 2019



Galette des Rois : la frangipane couronnée de succès

Les fêtes sont passées, maintenant place à l'Épiphanie pour ce premier dimanche de l'année. Et pour beaucoup, Épiphanie rime avec galette des Rois ! Les gourmands sont nombreux à miser sur la qualité de la galette artisanale et sur la tradition, la galette à la frangipane a toujours la côte. Dans une boulangerie dionysienne, le pâtissier-viennois a redonné un coup de fouet à la recette de la bonne vieille galette des Rois fourrée à la frangipane sans pour autant la dénaturer. Authenticité, tradition et saveur, la galette des Rois 2019 est un régal !

Matante Rosina a tout vu et elle dit tout

Souvent cantonnée à la météo, Matante Rosina dispose de talents de voyance et de cartomancienne. Elle s'est confiée afin de dire aux Réunionnais ce que va leur offrir cette nouvelle année. Météo, culture, travaux, élections, sports, amour, santé Matante a consulté sa calebasse de cristal afin de lire le futur et vous donne ces prévisions : " Mi noré pu tir carte mai José la parti joué belote ek son band dalons, alor attach cintir ma di azot kosa i va spasé en dé mil dis nèf "

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Pâté kréol, bone é érèz, prélèvement à la source, minumum vieillesse, explosif

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 31 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 sur Imaz Press:

Lundi 31 décembre 2019 - Mais comment fait-on un vrai pâté kréol ?

Mardi 1er janvier 2019 - C'est la nouvelle année : Bone é érez

Mercredi 2, janvier 2019 - Impôts : ne soyez pas surpris, votre salaire net va baisser

Jeudi 3 janvier 2019 - Minimum vieillesse : les 900 euros, c'est pas pour maintenant

Vendredi 4 janvier 2019 - Explosif - Carrière de Bois blanc : 340 tonnes de nitrate d'ammonium pourront être stockées sur place

Au Pakistan, la sulfureuse Peshawar se livre aux délices de la bonne chère

Autrefois l'une des plus dangereuses du Pakistan, la sulfureuse ville frontalière de Peshawar a su tirer parti d'une récente embellie sécuritaire dans le pays, regagnant au passage ses galons de capitale locale du barbecue.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un dimanche plutôt gris

Des averses qui vont commencer dès le matin dans certains secteurs et qui vont s'étendre au cours de la journée, c'est ce que prévoit Matante Rosina pour de dimanche 6 janvier 2019. Et chez vous ça se passe comment ?