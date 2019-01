Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Riz, karis cuits au feu de bois, marmite de rougails... qui dit vacances dit aussi pique-nique en famille ou entre amis. La Réunion est un véritable espace de jeux pour les gourmands et les passionnés de nature. Plus de 360 aires sont ainsi répertoriées sur le site CartedelaRéunion.fr. Avec plus de 236 kiosques, 887 tables et 632 places à feux ou barbecue, vous trouverez forcement votre bonheur ! Et au delà du pique-nique, c'est aussi l'occasion de découvrir les plus beaux points de vues, profiter d'une sortie en vélo, d'une baignade dans un bassin... Nous avons fait notre petite liste (non exhaustive) des endroits que nous préférons à Imaz...Seul règle : n'oubliez pas de ramener vos déchets avec vous et de laisser l'endroit propre, vos enfants et l'environnement vous en remercieront. Bon appétit !

