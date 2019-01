Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les fêtes sont passées, maintenant place à l'Épiphanie pour ce premier dimanche de l'année. Et pour beaucoup, Épiphanie rime avec galette des Rois ! Les gourmands sont nombreux à miser sur la qualité de la galette artisanale et sur la tradition, la galette à la frangipane a toujours la côte. Dans une boulangerie dionysienne, le pâtissier-viennois a redonné un coup de fouet à la recette de la bonne vieille galette des Rois fourrée à la frangipane sans pour autant la dénaturer. Authenticité, tradition et saveur, la galette des Rois 2019 est un régal !

