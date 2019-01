Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Près de 15.000 fêtards ont fait la fête sur les plages de l'Ouest la nuit du 31 décembre. Le lendemain, le lagon s'est réveillé avec une gueule de bois entre des canettes de bière, des mégots, des gobelets en plastique et autres réjouissances. Plus de sept tonnes de déchets et d'encombrants ont ramassés sur les plages par les agents de Tamarun... mais dans l'eau, le réveillon a également laissé des traces. Un internaute a posté sur Facebook une bien laide récolte, recueillie à 20 mètres de profondeur à la passe de l'Hermitage : des restes de pétards, de lanternes, du plastique de toutes sortes... Des choses qui nous semblent anodines mais qui sont mortelles pour les habitants du lagon, des poissons aux tortues...

Près de 15.000 fêtards ont fait la fête sur les plages de l'Ouest la nuit du 31 décembre. Le lendemain, le lagon s'est réveillé avec une gueule de bois entre des canettes de bière, des mégots, des gobelets en plastique et autres réjouissances. Plus de sept tonnes de déchets et d'encombrants ont ramassés sur les plages par les agents de Tamarun... mais dans l'eau, le réveillon a également laissé des traces. Un internaute a posté sur Facebook une bien laide récolte, recueillie à 20 mètres de profondeur à la passe de l'Hermitage : des restes de pétards, de lanternes, du plastique de toutes sortes... Des choses qui nous semblent anodines mais qui sont mortelles pour les habitants du lagon, des poissons aux tortues...