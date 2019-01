BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 7 janvier 2019



La reprise de la chasse à la baleine au Japon n'est peut-être pas une mauvaise idée...

Depuis des années, le Japon menaçait de quitter la Commission baleinière internationale (CBI). C'est chose faite, le 26 décembre 2018, l'archipel claque la porte de l'organisme et annonce dans la foulée sa volonté de reprendre la chasse commerciale à la baleine dès juillet 2019... Des voix s'élèvent, on crie au drame en énonçant les menaces pesant sur la protection des espèces et de la biodiversité. Et si ce n'était pas une mauvaise chose ? Et si cette pêche commerciale pouvait améliorer la situation des baleines ?

Rock - Lightning : un Réunionnais à la conquête de l'empire du soleil levant

Il est réunionnais, chante en anglais et s'habille comme un personnage de manga. Un cocktail détonnant, on secoue et à la fin on obtient Lightning. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant, au pays du soleil levant, il a déjà acquis une petite notoriété. Sébastien Fontaine de son vrai nom est saint-josephois d'origine, il a quitté La Réunion il y trois ans pour s'installer en métropole. La même année, il signe chez Kirakira Record, un label japonais. Vous suivez ? Pas simple, il faut dire que le parcours de ce jeune homme de 28 ans est assez atypique. Alors remontons le fil et découvrons Lightning, ce Réunionnais devenu une star au Japon.

[VIDEO] Foot - Coupe de France: l'OM se saborde face aux amateurs d'Andrézieux

La Coupe de France s'offre un beau scalp: Marseille a été humilié (2-0) par Andrézieux (N2, 4e division), cinquième club de Ligue 1 éliminé par une formation de niveau inférieur en 32e de finale. Au total, ils sont six pensionnaires de l'élite à quitter la "Vieille Dame" à ce stade de la compétition, puisque Toulouse a sèchement éliminé Nice (4-1) dans la seule confrontation "100% Ligue 1".

Saint-Paul - Des nouveaux horaires pour les piscines

Pour faciliter l'accès aux clubs et afin qu'ils disposent de tout le bassin, les piscines de Plateau Caillou et du Front de mer (Saint)-Paul) fermeront leur porte à 18h au public au lieu de 19h habituellement et ce jusqu'à la réouverture de la piscine de Vue Belle

Mexique - Première découverte d'un temple dédié au dieu aztèque Xipe Totec

Des archéologues ont découvert pour la première fois au Mexique un temple dédié à Xipe Totec, une importante divinité de la mythologie aztèque célébrée par des sacrifices humains, a annoncé jeudi l'Institut national d'Anthropologie et d'Histoire (INAH).

La pa Météo France i di, sé zot i di - Averses et temps nuageux

Matante Rosina est un peu déçue... Elle trouve que les jours se succèdent et se ressemblent. Le temps est le même qu'hier, nuageux sur la moitié Est et Nord de l'île, avec des averses par intermittence en matinée, et ensoleillé et agréable sur l'autre moitié. L'après-midi, les nuages gagnent toute l'île avec de grosses pluies sur les reliefs...