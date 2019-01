Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le vendredi 4 janvier 2019 vers 11h30, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Réunion a été informé du démâtage d'un voilier français de 11 mètres, le Kaerou, en transit entre l'Australie et l'Afrique du Sud, à 900 kilomètres au sud de La Réunion. Le skipper du voilier, âgé de 68 ans et seul à bord, a indiqué que le démâtage n'avait pas généré de problème de structure pour le navire, mais il a sollicité une assistance car son autonomie au moteur ne lui permettait pas de rallier la Réunion. "Un navire vraquier s'est dérouté et a pu le ravitailler en urgence. Le voilier poursuit maintenant sa route vers La Réunion avec une autonomie suffisante" indique la préfecture ce lundi 7 janvier (Photo d'illustration)

