Le groupe PCR (Parti communiste Réunionnais) a donné une conférence de presse le lundi 7 janvier 2019 au Port. Firose Gador, conseillère municipale de l'opposition est revenue sur différents points de la vie municipale du Port. Les thèmes abordés sont, notamment les orientations budgétaires, les élections professionnelles et le bulletin municipal.

La conférence de presse s'est déroulée le lundi 7 janvier 2019 au piège du PCR au Port. L'occasion pour Firose Gador de présenter ses voeux aux médias pour cette année 2019. Plusieurs points ont été abordés lors de cette réunion.

Orientation budgétaire

Le groupe d'opposition du PCR dénonce l'augmentation de la taxe foncière de 16% au Port. "C'est la seule commune à augmenter cette taxe en 2019 de cette ampleur là" déplore Firose Gador. Cette décision impactera non seulement les entreprises de la ville, mais aussi les propriétaires de maisons individuelles, de LTS (logement très sociaux), ou encore d'appartements. "Nous (les groupes d'opposition) avons interpellés le maire pour revenir sur cette décision" mais la municipalité est restée ferme à ce sujet. Firose Gador ajoute que la crise des gilets jaunes a permis de supprimer la taxe carburant, et pense que l'équipe municipal peut également revenir sur cette décision.

Exemplarité de la ville

La ville du Port a mis en place le conseil municipal des enfants, selon le PCR il s'agit d'une bonne itiative car elle permet aux enfants de découvrir les fondements de la démocratie et comment s'organise la gestion d'une collectivité. L'exercice de transparence est un exemple à donner aux plus jeunes. Pourtant selon Mme Gador, il y a encore du travail à faire pour faire la transparence sur les dossiers de la ville : "Nous n'avons jamais accès aux avis des différentes commissions de chaque dossier". Autre sujet de discorde selon l'opposition, le maire a toujours le dernier mot lors des échanges et seulement trois minutes de parole lors des conseils municipaux. Pas une minute de place et celà pose un problème de démocratie et de représentativité. Firose Gador revient également sur les dossier en cours lors d'affrontements de bande rivales au Port.

Élections professionnelles

Pour Firose Gador ces élections marque "la fin de la suprématie de la CGTR", en effet ce syndicat perd un bastion historique et selon le PCR c'est un échec pour le maire.

Bulletin municipal

Le PCR dénonçait lors de la publication du premier bulletin municipal à l'attention des administrés, l'absence d'expression. Selon la conseillère d'opposition "le maire n'a pas pris en compte les différents groupes d'opposition". Le second bulletin, lui a permis l'expression des différents groupes. Firose Gador considère d'ailleurs que c'est le journal municipal est "un journal de propagande" où l'équipe municipale se réapproprie des projets votés et lancés par des précédentes majorités. Elle donne l'exemple de l'Ehpad, le marché couvert ou le Port de l'océan. Firose Gador conclue : "il (le maire) fait un raccourci sur les origines du projet. Il ne rappelle pas la genèse des projets. Il y a un véritable décalage entre les paroles et les actes. Notamment lorsqu'il dit qu'il a mis fin à 40 ans d'inertie".

