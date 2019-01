Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 3 heures

Il est réunionnais, chante en anglais et s'habille comme un personnage de manga. Un cocktail détonnant, on secoue et à la fin on obtient Lightning. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant, au pays du soleil levant, il a déjà acquis une petite notoriété. Sébastien Fontaine de son vrai nom est saint-josephois d'origine, il a quitté La Réunion il y trois ans pour s'installer en métropole. La même année, il signe chez Kirakira Record, un label japonais. Vous suivez ? Pas simple, il faut dire que le parcours de ce jeune homme de 28 ans est assez atypique. Alors remontons le fil et découvrons Lightning, ce Réunionnais devenu une star au Japon.

