Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Matante Rosina est un peu déçue... Elle trouve que les jours se succèdent et se ressemblent. Le temps est le même qu'hier, nuageux sur la moitié Est et Nord de l'île, avec des averses par intermittence en matinée, et ensoleillé et agréable sur l'autre moitié. L'après-midi, les nuages gagnent toute l'île avec de grosses pluies sur les reliefs...

