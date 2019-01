Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Le département de la Réunion est concerné par une masse d'air humide et instable. L'activité orageuse déjà présente va se poursuivre cet après-midi et la nuit prochaine avec l'arrivée par le Nord-Est de nouvelles lignes orageuses. Des orages se déclenchent sur l'ensemble du territoire ainsi qu'en mer à proximité de l'île. Ils s'accompagnent d'une activité électrique fréquente et d'averses pouvant donner localement des cumuls de précipitations importants. Cet épisode devrait concerner l'île ce lundi après-midi et la nuit suivante.

