Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 32 minutes

BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 8 janvier 2019



- Nouvelle route du Littoral : les premiers licenciements ont commencé

- Procès du Cardinal Barbarin : À La Réunion, le sujet est sensible chez les fidèles

- La route du littoral est basculée

- Trois Réunionnais nommés aux Victoires du Reggae

- Saint-Paul : 2 327 marmay en centres de vacances

- Procès du Cardinal Barbarin : À La Réunion, le sujet est sensible chez les fidèles

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Grisaille et averses

