Depuis le 31 décembre dernier, une partie du chantier de la Nouvelle route du littoral - la digue et le viaduc - est quasiment terminée. Plusieurs entreprises se retrouvent donc sur le banc de touche. Pas de surprise, cela faisait partie du contrat, l'achèvement des deux édifices menait forcément à cette issue. Cela n'empêche q'au vu de la situation critique du BTP à La Réunion, pas d'autres gros chantiers amorcés, les commandes publiques en berne... Difficile pour les TPME (très petites et moyennes entreprises) d'arriver à reclasser tous les effectifs déployés sur le chantier de la NRL. Ils sont à peu près 90 à se rester sur le carreau.

Pour ces 90 personnes, les traditionnels congés du BTP vont se prolonger pour devenir une période d’incertitude et de chômage. À elle seule, cette phrase résume assez bien la situation " le chantier de la NRL, c’est comme celui de la route des Tamarins, des entreprises ont beaucoup investi, ça s’est dégonflé, résultat, on a laissé pas mal de gars sur le carreau ". Cette phrase, c’est Raymond Payet, délégué syndical à la CGTR-BTP qui l’a prononcée.

Le chantier de la NRL, a permis à certaines entreprises de se maintenir ou de se remettre à flot. Mais une fois la mission terminée, les personnes engagées pour renforcer les équipes sont de trop. Raymond Payet affirme que " les personnes en CDI ont pu, pour la plupart, être reclassées au sein de leur entreprise" mais celles embauchées sous des contrats plus précaires (en contrat de fin de chantier par exemple) n’ont pas eu la même chance.

Selon Raymond Payet, certains se sont portés volontaires pour aller travailler sur le chantier du Grand Paris. Un chantier titanesque qui devrait être entièrement livré en 2030. Une mobilité que tous les ouvriers ne peuvent pas se permettre, les conditions pour partir sont d’ailleurs assez opaques. Ces départs volontaires seraient en partie financés par la Région mais difficile de savoir dans quelle mesure.

Le syndicaliste avance qu’il y aurait aussi une possibilité d’être ré-embauché pour ceux qui restent. Lorsque les travaux de la digue entre la Grande Chaloupe et La Possession et l’accès côté Saint-Denis débuteront.

Jacky Balmine, le secrétaire de la CGTR-BTP mise sur un autre gros chantier qui devrait commencer d’ici quelques mois : le projet " Portes de l’Océan " au Port. Une promesse de construction d’environ 150 logements.

Lire aussi : Le Port veut ouvrir sa ville sur la mer

La fin d’une partie du chantier de la NRL était prévisible, mais elle laisse un goût amer à Jacky Balmine. Surtout que depuis quelques semaines, une rumeur court : le groupe Vinci serait en train de recruter des ouvriers en métropole pour venir faire les travaux d’enrobé sur la NRL. Une rumeur qui n’a été, ni réfutée, ni confirmée par Vinci qui n’a pas répondu à nos demandes d’interview. Dans tous les cas, cela fait réagir Jacky Balmine " si c’est avéré, nous ne laisserons pas faire, il y a toute la main d’œuvre qualifiée qu’il faut ici, à La Réunion. La situation du BTP en local est très catastrophique, on ne peut pas laisser passer " s’indigne-t-il.

Bernard Siriex, le président de la Fédération réunionnaise du bâtiment et des travaux public (FRBTP) déplore aussi cette fin d’année 2018 difficile " cela ne fera que mettre d’autres chômeurs dans le système. Aujourd’hui, il y a plus de chômeurs que de travailleurs dans la filière du BTP à La Réunion. " Le patron de la FRBTP attend beaucoup de la réunion qui devrait se tenir à Paris fin janvier avec les différents acteurs du BTP et l’État " on veut un plan Marshall sur le logement. Actuellement, à La Réunion, 22.000 familles sont en attente d’un logement et pourtant, rien ne bouge. On doit offrir un parcours locatif à nos jeunes et redresser la barre dans le BTP " finit-il.

Selon une étude de l’INSEE en collaboration avec la DEAL, à l’horizon 2035, La Réunion a besoin de 169.000 logements supplémentaires pour faire face à la croissance démographique.

