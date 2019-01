Publié il y a 2 heures / Actualisé le Dimanche 06 Janvier à 17H44

Matante Rosina a regardé dans sa tasse à café... Elle voit une journée très humide. Dans l'Est et le Nord, elle prévoit des averses et de la grisailles. Ailleurs le soleil est au rendez-vous, mais très vite chassé à la mi-journée par les habituels nuages qui se forment sur le relief.

Matante Rosina a regardé dans sa tasse à café... Elle voit une journée très humide. Dans l'Est et le Nord, elle prévoit des averses et de la grisailles. Ailleurs le soleil est au rendez-vous, mais très vite chassé à la mi-journée par les habituels nuages qui se forment sur le relief.