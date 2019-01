Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Ce mardi 8 janvier en milieu d'après-midi, le Centre de ressources et d'appui sur le risque requin (CRA) a appelé à la prudence sur les réseaux sociaux. Un requin non identifié d'environ 3 mètres a été observé ce mardi 8 janvier 2019 à 13h15 par un kite surfeur sur le spot de Boucan Canot à 150/200m du rivage en face du poste MNS.

La baignade est interdite depuis ce matin car les filets n'ont pas pu être installés à cause de l'eau trouble. Les maîtres-nageurs sauveteurs précisent que les signalement de présence de requin dans le lagon se sont multipliés ces dernières semaines.

Ce mardi 8 janvier en milieu d'après-midi, le Centre de ressources et d'appui sur le risque requin (CRA) a appelé à la prudence sur les réseaux sociaux. Un requin non identifié d'environ 3 mètres a été observé ce mardi 8 janvier 2019 à 13h15 par un kite surfeur sur le spot de Boucan Canot à 150/200m du rivage en face du poste MNS.

La baignade est interdite depuis ce matin car les filets n'ont pas pu être installés à cause de l'eau trouble. Les maîtres-nageurs sauveteurs précisent que les signalement de présence de requin dans le lagon se sont multipliés ces dernières semaines.