BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 9 janvier 2019



- Quand l'État plume le contribuable

- Stationnement : la voiture anti-infraction de la mairie de Saint-Denis a l'oeil sur votre véhicule

- Une expérience culturelle, historique et sportive à Cilaos

- Dimitri Payet : L'Arabie Saoudite et la Chine lui font du pied

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et quelques averses

Quand l'État plume le contribuable

Avec la polémique autour du salaire de 14.666 euros de Chantal Jouanno, on a encore franchi un cap et c'est kafkaïen. La crise des Gilets jaunes s'enlise, des milliers de personnes descendent dans la rue chaque samedi depuis huit semaines et réclament plus de transparence de la vie politique et des indemnités revues à la baisse pour les élus. Et pendant de temps-là, on découvre que la présidente de la Commission nationale du débat public touche, chaque mois, douze fois le Smic. Indécent. Il aura fallu cette révélation (et la vindicte populaire) pour que Chantal Jouanno se retire de la présidence de la Commission nationale du débat public (CNDP). Sans cela, l'ancienne ministre des Sports l'aurait-elle fait ? C'est là toute la question. Des élus qui se gavent sur le dos du contribuable, qui bénéficient d'avantages improbables, d'avance mensuelle sans avoir à se justifier... ça ne date pas d'hier. La loi de moralisation de la vie politique était censée mettre fin à ce système désuet et scandaleux mais force est de constater que c'est un échec cuisant.

Stationnement : la voiture anti-infraction de la mairie de Saint-Denis a l'oeil sur votre véhicule

C'est une petite révolution rendue possible par la réforme du stationnement entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Cette mesure permet à des tiers d'assurer des missions de contrôle et de surveillance sur la voirie. La Sodiparc est délégataire du stationnement pour le compte de la ville de Saint-Denis. La nouveauté, c'est un véhicule de surveillance LAPI (lecteur de plaques d'immatriculations) qui va faire les pré-contrôles. Ni un radar, ni un une machine à produire des PV (du moins, c'est ce qu'assure la direction de Sodiparc). L'objectif serait d'obtenir le meilleur taux de paiement possible et plus de rotations de véhicules sur les 4.000 places de parking du centre-ville du chef-lieu. Coup de projecteur sur ce véhicule qui, en deux secondes, sait si vous êtes en infraction.

Une expérience culturelle, historique et sportive à Cilaos

Pendant les vacances, difficile d'occuper les plus petits ou trouver des activités qui sortent de l'ordinaire afin de profiter de cette période de repos. Dans le cirque de Cilaos, que vous y alliez pour la détente, pour la découverte ou les sensations, il y a des activités pour tous. Destination sud Réunion, l'office du tourisme du sud de l'île, propose des circuits qui satisferont le plus grand nombre. Voici quelques idées de sortie à réaliser à Cilaos pour un séjour détente, sportif ou culturel.

Dimitri Payet : L'Arabie Saoudite et la Chine lui font du pied

C'est une information qui nous vient de nos confrères de l'Équipe. Le capitaine de l'Olympique de Marseille sous contrat jusqu'en juin 2021 à l'OM aurait été approché par les équipes de football d'Arabie Saoudite et de Chine. L'international tricolore de 31 ans n'est pas à son top niveau ces dernières semaines et son club est dans la tourmente.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et quelques averses

Matante Rosina aura encore besoin de son parapluie aujourd'hui... Même si le temps devient plus sec, quelques averses persistent dans l'Est... Ailleurs la météo est agréable mais la mer est un peu agitée, avec une houle de Sud-Ouest qui commencera à grossir en fin de journée.