C'est une petite révolution rendue possible par la réforme du stationnement entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Cette mesure permet à des tiers d'assurer des missions de contrôle et de surveillance sur la voirie. La Sodiparc est délégataire du stationnement pour le compte de la ville de Saint-Denis. La nouveauté, c'est un véhicule de surveillance LAPI (lecteur de plaques d'immatriculations) qui va faire les pré-contrôles. Ni un radar, ni un une machine à produire des PV (du moins, c'est ce qu'assure la direction de Sodiparc). L'objectif serait d'obtenir le meilleur taux de paiement possible et plus de rotations de véhicules sur les 4.000 places de parking du centre-ville du chef-lieu. Coup de projecteur sur ce véhicule qui, en deux secondes, sait si vous êtes en infraction.

Une voiture peu discrète

La voiture électrique de marque française ne fait pas de bruit mais elle ne passe pas inaperçue. Sur sa carrosserie, le message est clair " surveillance du stationnement de la ville de Saint-Denis ", " déjà un moyen de dissuader certains réfractaires " explique Willy Chane Pane, le directeur de stationnement de la Sodiparc. Les images du véhicule LAPI en action, c'est ici, regardez :

La voiture scanneuse de plaques d’immatriculation en action dans les rues du centre-ville du chef-lieu, regardez #LaReunion @saintdenis974 pic.twitter.com/CXxxWBn7uH — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 8 janvier 2019

Comment ça fonctionne ?

La voiture roule à 20-30 km/h, elle scanne les véhicules garés de chaque côté de la rue en fonction de la zone, orange (dans le centre-ville) verte (plus éloignée du centre-ville). Le véhicule collecte les informations à l’aide des deux caméras installées sur son toit, une devant, une derrière. À la lecture de votre plaque d’immatriculation, le LAPI peut savoir si vous avez payé votre stationnement à l’horodateur ou via l’application " Pay by phone " de la Sodiparc, il connaît aussi la durée que vous avez choisie. Il détermine donc si vous êtes dans les clous ou en infraction. Si vous n’avez pas payé votre stationnement ou si vous êtes hors délai, il envoie l’information aux agents contrôleurs. Mais ce véhicule ne peut en aucun cas établir un FPS (forfait post stationnement, la nouvelle dénomination du PV ou de l’amende). Plus d’explications sur cette vidéo, regardez :

La voiture scanneuse de plaques d’immatriculation de la Sodiparc est entrée en service dans les rues du centre-ville de Saint-Denis, l’objectif : faire un pré-contrôle et faciliter la tâche aux agents contrôleurs, on vous explique #LaReunion #Prune pic.twitter.com/hC7pZtmDXD — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 8 janvier 2019

Relever un maximum d'infractions pour faire de l'argent ?

Ce véhicule de surveillance permet aux équipes de contrôleurs de mieux cibler les rues du centre-ville où il y a le plus de véhicules en infraction. À Saint-Denis, le FPS (c’est à dire l’amende) est à 17 euros. La Sodiparc affirme qu’il n’y a pas d’objectif chiffré " le but, c’est surtout qu’il y ait une rotation des véhicules dans le centre-ville et un meilleur taux de paiement possible ". Sous l’insistance des journalistes, la direction de la Sodiparc finit par lâcher que le chiffre envisagé est de 4.500 contrôles quotidiens contre 1.300 à l'heure actuelle.

Où va l'argent des FPS (forfaits post stationnement) ?

Selon Jean-Jacques Fung, le directeur général délégué de la Sodiparc "les recettes des FPS ne vont ni à la ville, ni à la Sodiparc, d'ailleurs les charges liées au véhicule LAPI sont à peine couvertes, la majorité de la recette va à l'Autorité organisatrice." L'Autorité organisatrice ? C'est en fait l'État. L'État est le collecteur de toutes les amendes dressées. Mais il redistribue une partie des recettes aux différentes communes et sociétés privées. La Sodiparc et la ville de Saint-Denis perçoivent donc une partie des recettes des FPS. La Sodiparc choisit de réinvestir ces fonds dans des projets de mobilité, la commune dans son budget global.

Faire des statistiques

Le LAPI collecte aussi des données sur le taux d’occupation des places de stationnement. Par exemple, lorsque le parking était gratuit à Saint-Denis, la voiture de surveillance a permis d’en arriver à la conclusion que les places les plus proches du centre-ville était occupées à 80% dès 8h du matin, ce qui est bien plus élevé qu’en temps normal. Les places les plus éloignées étaient désertées.

La voiture de surveillance LAPI pourrait aussi mesurer la durée moyenne du stationnement, relever les rues dont les stationnements sont les plus fréquentés… Mais tout cela en respectant le Règlement général sur la protection des données, les plaques d’immatriculation ne sont pas gardées en mémoire, regardez :

Les plaques d’immatriculation scannées par le véhicule lecteur de plaques ne sont pas enregistrées pour respecter le règlement général de protection des données donc pas de dossier de " mauvais payeurs " #LaReunion #Stationnement @saintdenis974 pic.twitter.com/8ujvfGW3d6 — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 8 janvier 2019

Ce petit bijou a coûté la coquette somme de 130.000 euros à la société Sodiparc. Et attention, la voiture scanneuse de plaques d’immatriculation est déjà en service.

fh/www.ipreunion.com