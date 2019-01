C'est une information qui nous vient de nos confrères de l'Équipe. Le capitaine de l'Olympique de Marseille sous contrat jusqu'en juin 2021 à l'OM aurait été approché par les équipes de football d'Arabie Saoudite et de Chine. L'international tricolore de 31 ans n'est pas à son top niveau ces dernières semaines et son club est dans la tourmente.

On le dit fatigué, moins performant et la direction du club phocéen n'aurait pas souhaité aborder l'épineuse question de la prolongation de contrat et de la revalorisation salariale. Dimitri Payet est à la traîne, un jeu poussif en cette première partie de saison. À l'image de la crise que traverse son club, éliminé en 32ème de finale de Coupe de France par un club de quatrième division. Une humiliation qui laisse des traces.

Une baisse de performance qui pousserait l'Olympique de Marseille à ne pas se battre pour son numéro 10 ? Dans tous les cas, le Réunionnais est demandé. Il aurait une touche avec l'Arabie Saoudite et la Chine. Le kok péi suivra-t-il l'exemple de Guillaume Hoarau qui avait signé pour trois saisons avec la Chine ?

Pour l’heure, le kok péi ne songerait pas à quitter l’OM mais le mercato hivernal n’est pas encore termin. Peut-être qu'il nous réserve encore des surprises...

