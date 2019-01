Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 59 minutes

Avec la polémique autour du salaire de 14.666 euros de Chantal Jouanno, on a encore franchi un cap et c'est kafkaïen. La crise des Gilets jaunes s'enlise, des milliers de personnes descendent dans la rue chaque samedi depuis huit semaines et réclament plus de transparence de la vie politique et des indemnités revues à la baisse pour les élus. Et pendant de temps-là, on découvre que la présidente de la Commission nationale du débat public touche, chaque mois, douze fois le Smic. Indécent. Il aura fallu cette révélation (et la vindicte populaire) pour que Chantal Jouanno se retire de la présidence de la Commission nationale du débat public (CNDP). Sans cela, l'ancienne ministre des Sports l'aurait-elle fait ? C'est là toute la question. Des élus qui se gavent sur le dos du contribuable, qui bénéficient d'avantages improbables, d'avance mensuelle sans avoir à se justifier... ça ne date pas d'hier. La loi de moralisation de la vie politique était censée mettre fin à ce système désuet et scandaleux mais force est de constater que c'est un échec cuisant.

