Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Élue à la Maire de Saint-Leu, Karine Nabénésa a annoncé hier, mardi 8 janvier qu'elle quittait ses fonctions pour se "consacrer davantage à mes enfants et à un projet personnel qui me tient à coeur." Elle déclare rester conseillère régionale de l'opposition et farouchement opposée au projet de la carrière Bois Blanc : "je reste déterminée contre ce projet dévastateur de carrière."

