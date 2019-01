Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Depuis 4 heures ce matin, jeudi 10 janvier 2019, des gilets jaunes sont mobilisés pour bloquer les livraisons du Jumbo Score du Sacré Coeur au Port. Ils n'entravent pas la circulation. Depuis quelques jours, des rumeurs et des étranges messages circulent sur les réseaux sociaux... Ils appelaient à un "black-out total" mercredi 9 janvier, parlaient de blocages des ronds-points, des sites stratégiques et des routes. Et puis... rien. A quoi devons nous nous attendre aujourd'hui, jeudi 10 janvier 2019?

