BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 10 janvier 2019



- Débordements : mieux vaut être un boxeur en uniforme de police qu'en gilet jaune

- Associations, hébergements, aides sociales : aide-t-on plus les migrants que les SDF?

- À La Réunion, le mouvement des gilets jaunes n'a pas dit son dernier mot

- SOS Arnaques : des mails où vous gagnez des milliers d'euros

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et un peu de pluie

Débordements : mieux vaut être un boxeur en uniforme de police qu'en gilet jaune

La presse le surnomme " le boxeur de gendarmes ". Les images où on le voit donner des coups de poing à deux gendarmes mobiles sur la passerelle Senghor à Paris sont devenues virales. Le même jour, lors de l'acte VIII du mouvement des Gilets jaunes, à plus de 800 km de là à Toulon, d'autres images font la une, celles d'un commandant de police passant à tabac des manifestants. Dans les deux cas, les faits sont condamnables. L'usage de la violence l'est toujours. Les deux hommes mis en cause ne nient pas les faits mais les justifient. Pourtant, ils n'ont pas le droit au même traitement médiatique, politique et judiciaire.

Associations, hébergement, aide sociale : aide-t-on plus les migrants que les SDF?

Un bateau de migrants par-ci, un bateau de migrants par là. Les quatre arrivées au Port-ouest ont été l'occasion sur les réseaux sociaux et dans notre entourage de vague d'insultes et de commentaire racistes. A côté de ces piques, lancées comme par habitude, une remarque ressort, adressée notamment aux associations qui leur venaient en aide : "Aidez nos pauvres plutôt que ces migrants !" Faut-il l'ignorer ? Non, il faut essayer d'y répondre.

À La Réunion, le mouvement des gilets jaunes n'a pas dit son dernier mot

Bientôt deux mois que le mouvement des gilets jaunes a commencé sur le plan national et local. À La Réunion, plus de 20 jours de mobilisation intense ont galvanisé le mouvement. La ministre des Outre-mer Annick Girardin a passé 4 jours sur l'île pour entendre les revendications et est repartie en métropole après avoir annoncée des mesures pour régler la crise. Au 1er janvier 2019, beaucoup d'annonces n'ont pas été mises en place faute de temps et de préparation des services en amont. Nous avons discuté avec les gilets jaunes de la Kaz du Peup Réyoné et ceux de Manapany. Selon eux le mouvement n'a pas dit son dernier mot.

SOS Arnaques : des mails où vous gagnez des milliers d'euros

Aaaah le début d'année: les vacances, le soleil, les piques-niques en famille et en amis, les balades, les sorties et les arnaques dans nos boîtes mails. Elles, bien sûr, elles ne prennent pas de congés, pas même de RTT. Elles se glissent en guise de bonne nouvelle et nous annoncent mondes et merveilles. Les dernières en date ? Une, provenant de l'adresse celine.chader@rentacar.fr, -comme le nom de la célèbre société de location de voiture-, qui vous fait bénéficier de 650.000 euros et une autre, la Loterie Bill & Melinda Gates Fondation avec laquelle vous empochez 250.000 euros... A ce rythme vous serez milliardaire avant la fin de l'année !

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil et un peu de pluie

Matante Rosina dit que tout le monde sera content ce jeudi 10 janvier 2019 : il y aura du soleil le matin et un peu de pluie l'après-midi. Notre gramoune préférée a aussi qu'il y aura un petit vent et une petite houle. Et chez vous c'est comment ?