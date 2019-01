Aaaah le début d'année: les vacances, le soleil, les piques-niques en famille et en amis, les balades, les sorties et les arnaques dans nos boîtes mails. Elles, bien sûr, elles ne prennent pas de congés, pas même de RTT. Elles se glissent en guise de bonne nouvelle et nous annoncent mondes et merveilles. Les dernières en date ? Une, provenant de l'adresse celine.chader@rentacar.fr, -comme le nom de la célèbre société de location de voiture-, qui vous fait bénéficier de 650.000 euros et une autre, la Loterie Bill & Melinda Gates Fondation avec laquelle vous empochez 250.000 euros... A ce rythme vous serez milliardaire avant la fin de l'année !

Dans le premier mail, la dame à même pas l'air méchante : elle s'adresse à votre "très aimable attention" et annonce noir sur blanc que ce joli mot est "garanti sans virus".

La suite est réjouissante : "Bonjour, Félicitation, vous êtes BENEFICIAIRE (en majuscule s'il vous plaît) de 650 milles euros. Pour plus d'informations, veuillez accéder dans les pièces jointes. Marche à suivre, veillez contacter Maître Volle (Oh comme vol, vole, volez, voleur?). Merci de votre confiance (mais non, vous n'en ferez rien, voyons!), votre service clients."

Alors heureux ? 650 milles euros qui tombent du ciel, comme ça juste après les fêtes ? De quoi rembourser les cadeaux des beaux parents, le kilo de bichique pour le kari et les vacances du petit dernier en métropole.

Si jamais le piège n’est pas évidant, essayez donc de cliquer sur "mon compte", un lien qui accompagne le mail. Le site a dû se faire épingler il y a peu, regardez le message qui s'affiche :

Site web "trompeur" vous voilà prévenu, passez votre chemin...

... Jusqu'à la prochaine arnaque : celle-ci est encore plus amusante, d'autant qu'on nous l'a déjà fait, en juillet dernier.

Lire aussi => Humeur - Prenez garde si votre e-mail a été tiré au sort

"Bonjour cher heureux gagnant, Mme Charlotte Chevalier Présidente exécutive du conseil de la Loterie Bill & Melinda Gates Fondation vous adresse ce message."

Ba dis donc, Bill et Mélinda Gates !? Monsieur Microsoft et sa Fondation qui vient en aide au plus démunis dans le monde vous offiraient un cadeau ? Et cette madame Charlotte vous annonce que le ticket -que vous n'avez d'ailleurs même pas acheté-, est déclaré gagnant : et bam, 250 000 euros !

Comme Charlotte est futée, Charlotte va citer des articles "43 et 49 du traité européen, autorisant tout internaute du lieu où il se trouve à promouvoir, prester et bénéficier d'un service (y compris les loteries et jeux d'argent)". Elle sait donner du poids à ses idées, Charlotte. Mais en tapant Article 43 du Traité Européen sur le grand manitou Google, nous tombons sur un article relatif à la défense militaire… et l’article 49 parle de droit d’adhésion à la Communauté Européenne pour les Etats qui souhaiteraient en faire partie... Voilà voilà, Charlotte est peut-être bien gentille, mais toute cette histoire de Fondation qui donne des sous et qui cite des articles bidons sent vraiment mauvais. Il faudrait innover la prochaine fois, les enfants !

www.ipreunion.com