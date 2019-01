Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mardi 08 Janvier à 08H33

Matante Rosina dit que tout le monde sera content ce jeudi 10 janvier 2019 : il y aura du soleil le matin et un peu de pluie l'après-midi. Notre gramoune préférée a aussi qu'il y aura un petit vent et une petite houle. Et chez vous c'est comment ?

