Ce jeudi 10 janvier matin, l'audience concernant la nomination d'un administrateur provisoire s'est tenue au Palais de justice de Champ Fleuri. Cette nomination, cela fait plus d'un an que les employés de Bourbon Bois la réclament pour que leur entreprise ne ferme pas. Pour maintenir les emplois des 62 salariés. Parce-que l'entreprise est viable et que le carnet de commandes est plein jusqu'à la fin de l'année. Et parce qu'ils sont persuadés que la volonté de la direction (le groupe Le Villain) de mettre la clé sous la porte n'est pas fondée : en 2017, le chiffre d'affaires de l'entreprise était de 23 millions d'euros. Les salariés ont mené plusieurs grèves avant de se poursuivre leur combat en justice. Le délibéré pour la nomination d'un administrateur provisoire est mis en délibéré au 7 février prochain, ça pourrait tout changer.

