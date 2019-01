Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 1 heures

La presse le surnomme " le boxeur de gendarmes ". Les images où on le voit donner des coups de poing à deux gendarmes mobiles sur la passerelle Senghor à Paris sont devenues virales. Le même jour, lors de l'acte VIII du mouvement des Gilets jaunes, à plus de 800 km de là à Toulon, d'autres images font la une, celles d'un commandant de police passant à tabac des manifestants. Dans les deux cas, les faits sont condamnables. L'usage de la violence l'est toujours. Les deux hommes mis en cause ne nient pas les faits mais les justifient. Pourtant, ils n'ont pas le droit au même traitement médiatique, politique et judiciaire.

