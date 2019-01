BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 11 janvier 2019



- Référendum : des citoyens poussent leurs parlementaires pour le rétablissement de l'ISF

- Carrière de Bois blanc - nitrate d'ammonium : des questions en suspens

- Le directeur de la danse de l'Opéra national de Bordeaux à la Réunion

- Le TCO challenge les habitants pour réduire les déchets

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il recommence à pleuvoir

Référendum : des citoyens poussent leurs parlementaires pour le rétablissement de l'ISF

Le rétablissement de l'Impôt sur la Fortune (ISF), l'un des grandes revendications des gilets jaunes pourrait-il faire l'objet d'un vote citoyen ? C'est le pari que le Parti Socialiste s'est lancé en mettant en ligne jeudi 10 novembre 2019 une plateforme numérique pour récolter les signatures d'un cinquième des parlementaires, soit 185 députés et sénateurs, nécessaires pour pousser le gouvernement à approuver un référendum d'initiative partagée (RIP). Une procédure très complexe, considérée comme un parcours du combattant institutionnel... A La Réunion, Ericka Bareigts est pour le moment la seule signataire.

Carrière de Bois blanc - nitrate d'ammonium : des questions en suspens

C'est écrit dans l'arrêté préfectoral émis par le préfet fin décembre dernier : plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium seront stockées sur le site de la carrière de Bois blanc. Le nitrate d'ammonium n'est pas classé comme explosif mais conservé dans de mauvaises conditions, sans contrôle ou en contact avec certaines substances, il devient très dangereux. Ce produit est d'ailleurs soupçonné d'être à l'origine de l'explosion de l'usine AZF en 2001 à Toulouse. Le stockage du nitrate d'ammonium est régi par une réglementation drastique : la nomenclature des installations classées (ICPE). Cette nomenclature - définie par le ministère de la transition écologique - fixe un cadre légal pour les produits et activités à risque pour la population ou l'environnement. À la lecture de l'arrêté préfectoral, une information saute aux yeux : la SCPR, la société autorisée à exploiter les roches massives à Bois blanc aurait utilisé des artifices pour mener son projet à bien avec le moins de contraintes possibles.

Le directeur de la danse de l'Opéra national de Bordeaux à la Réunion

Pour la première fois, Éric Quilleré le directeur de la danse de l'Opéra national de Bordeaux est à la Réunion. L'association "Pas de Bourrée", qui administre une école de danse et organise des spectacles à la Réunion, est à l'origine de sa venue. Du 7 au 12 janvier 2019, il anime un grand stage de danse pour enfants et adultes. Soussou Nikita fondatrice Abstrackt Family, Michael Leduc danseur et chorégraphe international et David Fonteneau professeur chorégraphe réunionnais sont également intervenants sur ce grand stage. Le rassemblement se tient à la salle Form Horizon à Boucan Canot.

Le TCO challenge les habitants pour réduire les déchets

À La Réunion, nous ne recyclons "que" 30% des déchets que nous produisons. Il est pourtant possible d'inverser cette tendance en réduisant de 50% les déchets et en recyclant 70% de ceux qui restent. C'est le défi lancé par le Territoire de Côte Ouest aux habitants de Saint-Leu, Saint-Paul, La Possession et Trois-Bassins. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 janvier 2019. 40 foyers seront sélectionnés pour ce challenge.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Il recommence à pleuvoir

Matante Rosina dit que ce vendredi 11 janvier 2019 il fait un temps à ne pas mettre un tang dehors. Nuages et averses seront au programme dans le nord, l'est et les hauts dès le début de journée. La pluie s'étendra au sud et au littoral ouest dans le courant de la journée. Il n'y aura pas de vent mais la mer sera agitée. Et chez vous c'est comment ?