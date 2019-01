Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

L'événement est à l'initiative de la Kaz du Peup Reyoné. Rendre hommage à ces Gilets jaunes " morts pour la France " disent-ils. Dans l'hexagone, depuis le début du mouvement le 17 novembre dernier, 10 manifestants ont perdu la vie, à des ronds-point suite au cours d'accidents de la circulation. Les Gilets jaunes de La Réunion sont rassemblés devant la préfecture, symbole du pouvoir et de l'État. Juste à côté, leur Kaz du Peup, un endroit de rassemblement où les contestataires sont invités à donner leur revendications et à venir se renseigner sur le Referendum d'initiative citoyenne. Au programme de l'hommage de ce vendredi 11 janvier : dépôt de gerbe devant une stèle, recueillement, chant de la Marseillaise. Un moment de communion auquel plus de 200 Gilets jaunes des quatre coins de l'île vêtus de blanc et de jaune sont venus assister.

