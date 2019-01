Sarah, la seule survivante de l'accident de Fleurimont qui a coûté la vie à trois jeunes en juillet dernier, devrait être présentée au tribunal de Champ-Fleuri ce vendredi 11 janvier 2019 en vue d'une mise en examen pour homicide involontaire. Elle a été placée en garde à vue ce jeudi 10 janvier et auditionnée par les gendarmes de Saint-Paul. Elle est suspectée d'être la conductrice de la Peugeot 406 et d'avoir conduit sous l'emprise de l'alcool.

Le 8 octobre dernier, la jeune femme de 24 ans avait déjà été placée en garde-à-vue à la gendarmerie de Plateau Caillou. Une première audition depuis l'accident. Son avocat Alex Vardin parlait d'"acharnement". Selon lui, "les enquêteurs ont cherché à déterminer si ma cliente était bien la conductrice du véhicule. Mais suite au traumatisme cranien qu'elle a subi, elle ne s'en rappelle pas, elle est amnésique. Tout ce dont elle se souvient, c'est de s'être réveillée, son meilleur décédé était à ses côtés, puis elle a eu mal et est tombée dans le coma".

Pour le bâtonnier Georges-André Hoarau, avocat de la famille de Giovanni Fetissoi, un des jeunes qui a perdu la vie ce soir là cette version ne tenait pas : "elle conduisait, c‘était elle la plus âgée du groupe et cette nuit là, trois jeunes sortis fêter le bac ne sont jamais rentrés. Ce sont trois morts qui ne parlent pas, aujourd’hui, c’est donc à elle d’expliquer ce qu’il s’est passé ce soir là."

Pour le moment, aucune information ne filtre sur les résultats toxicologiques de la jeune femme.

Pour rappel, le samedi 7 juillet 2018, une voiture est retrouvée dans un ravin d'une profondeur de huit mètres à Fleurimont (Saint-Paul). La sortie de route serait survenue quelques heures plus tôt dans la nuit, sur la départementale en direction de Saint-Gilles les Hauts. Un jeune homme et une jeune femme ont été tués dans l'accident. Une autre victime en urgence absolue à l'arrivée des pompiers est décédée des suites de ses blessures, quelques heures plus tard. Seule Sarah, la jeune femme, a survécu.

