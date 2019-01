Publié il y a 45 minutes / Actualisé le Mercredi 09 Janvier à 17H33

Matante Rosina dit que ce vendredi 11 janvier 2019 il fait un temps à ne pas mettre un tang dehors. Nuages et averses seront au programme dans le nord, l'est et les hauts dès le début de journée. La pluie s'étendra au sud et au littoral ouest dans le courant de la journée. Il n'y aura pas de vent mais la mer sera agitée. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration)

