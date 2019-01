Didier Dinart, sélectionneur de l'équipe de France de Handball, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le Mondial le 8 janvier dernier. Deux Réunionnais, Nicolas Claire et Melvyn Richardson faisaient partie de la liste initiale. Pas vraiment une surprise, Nicolas Claire, le dyonisien de Lasours joue désormais à Nantes. Son équipe est deuxième du championnat de France et il réalise une belle saison. Il s'agit de son premier mondial à 31 ans. Melvyn Richardson, joue à Montpellier qui est 3ème du championnat. Après avoir prouvé sa valeur lors des sélections jeunes, il devait participer à son premier mondial, 29 ans après son père Jackson Richardson. Cependant, il a été écarté de la liste ce vendredi 11 janvier.

Melvyn Richardson a déjà un beau palmarès à 21 ans : champion d'Europe en 2014, meilleur joueur et champion du Monde en 2015, vainqueur de la Ligue des Champions, l'an passé. Les Bleus, double tenant du titre, se rendront en Allemagne et au Danemark sans Nikola Karabatic, blessé. Les experts voudront conserver leur titre et vont donc tenter de faire aussi bien que par le passé, de cette époque triomphante des Narcisse et Omeyer. Le programme des experts commence face au Brésil le vendredi 11 janvier 2019. Malheureusement le jeune Réunionnais a été écarté de la liste ce vendredi 11 janvier pour ramener la liste de sélectionnés à 16 joueurs.

Melvyn Richardson est sorti de la liste des Bleus qui débutent le championnat du monde de handball ce vendredi soir https://t.co/xsPNuC1a2I pic.twitter.com/5wRPa567Ih — L'ÉQUIPE (@lequipe) 11 janvier 2019

Nos confrère de l'Équipe indiquent : Le sélectionneur national a décidé d'écarter de sa liste le Montpelliérain Melvyn Richardson. Victime d'une concurrence féroce chez les gauchers de l'équipe de France, le fils de Jackson restera toutefois à Berlin, au contact du groupe. " Il est polyvalent et précieux. À l'image de Kentin Mahé, il peut officier sur trois postes, indique Dinart, dans un communiqué fédéral. En cas de besoin, Melvyn peut jouer au poste de demi-centre, d'ailier droit et d'arrière droit. Il n'est pas un 17e joueur de convenance mais un remplaçant légitime qui s'inscrit dans la stratégie de l'équipe de France. "

