Voici les inforoutes du vendredi 11 janvier 2019 à 14h jusqu'aux jours à venir (Photo d'illustration)

Chantiers en cours

• RN3 - La Plaine des Palmistes – Travaux de confortement des accotements

Sur la RN3 route des Plaines entre le bras des Calumets et le Col de Bellevue, travaux de confortement des accotements et des caniveaux jusqu'au 19 avril. Alternat de 7h à 16h.

• RD16 - Les Avirons/Route du Tévelave – Travaux d'assainissement

Sur la RD16 Les Avirons/Route du Tévelave, travaux d'assainissement jusqu'au jeudi 31 janvier. Circulation alternée de 07h à 16h.

• RD3 - St Louis/Rte Hubert Delisle – Travaux de tirage de câbles

Sur la RD3 à St Louis Route Hubert Delisle, travaux de tirage de câbles jusqu'au jeudi 31 janvier. Circulation alternée de 7h à 16h.

• RD3 - Le Tampon St Pierre/Route Hubert Delisle – Travaux de tirage de câbles

Sur la RD3 Le Tampon St Pierre/Route Hubert Delisle, entre le chemin Léopold Brabant et le chemin Joseph Payet, travaux de tirage de câbles optiques jusqu'au mardi 15 janvier. Circulation alternée de 07h à 16h.

• RD34 - St Joseph/Route de la Crète – Travaux de pose de câbles électriques

• Sur la RD34 à St Joseph/Route de la Crète, travaux de pose de câbles électriques jusqu'au vendredi 8 février. Circulation alternée de 07h à 16h.

Chantiers à venir

• RN2 - Ste Suzanne/St André – Travaux de fauchage

• Sur la RN2 entre Ste Suzanne (échangeur Nord) et St André (Petit Bazar), travaux de fauchage du lundi 14 au vendredi 18 janvier. BAU neutralisée de 8h à 15h (sauf mardi 15 janvier avec neutralisation de voie de gauche dans le sens Est/Nord en TPC niveau échangeur Nord).

• RN5 - route de Cilaos – Travaux d’inspection de la falaise

• RN5 route de Cilaos des Aloès à Ilet Alcide, travaux d'inspection de la falaise pour l'étude de la sécurisation de la RN5 du lundi 14 au vendredi 18 janvier. Circulation alternée assortie de coupures n'excédant pas 45mn de 7h à 17h (sauf le vendredi de 7h à midi).

• RN3 - St Pierre/Le Tampon – Travaux de balayage

• Sur la RN3 entre Banks à St Pierre et Azalées au Tampon (2x2 et échangeurs), travaux de balayage les nuits des lundi 14 et mardi 15 janvier. Neutralisation de voie de 20h à 5h selon les besoins.

• RD36 - Le Tampon/Route Notre Dame de la Paix – Travaux de pose de canalisation

• Sur la RD36 route Notre Dame de la Paix au Tampon, travaux de pose de canalisations d'irrigation du mardi 15 janvier au mercredi 20 mars. Circulation alternée de 07h à 16h.

• RD39 - St Pierre/Chemin Stéphane – Travaux d'aménagement de la chaussée

• Sur la RD39 à St Pierre/Chemin Stéphane, entre le chemin SABRAP et jusqu'au PR1+460, travaux d'aménagement de chaussé du 14 janvier au 19 décembre. Circulation alternée de 08h30 à 16h.

• RD70 - Le Tampon – Travaux de suppression de radier

• Sur la RD70 route de Bois Court au Tampon, travaux de suppression du radier Fortier. Circulation interdite dans les deux sens de 06h30 à 16h00 le 15 janvier. Déviation par le chemin Frappier de Mont-Benoît.

Evènements (hors chantiers)

RN1/RN2 – Barachois fermé

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 13 janvier de 14h à 19h. Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais.



Les usagers peuvent écouter le répondeur Infor routes sur le 0262 97 27 27