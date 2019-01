BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 12 janvier 2019



Nous avons aussi les nôtres : le n'importe quoi des cagnottes en ligne

Les cagnottes sont à la mode. Tendance. Si vous voulez briller en société, ne signez pas une pétition, créez une cagnotte. Depuis celle du boxeur Christophe Dettinger qui a recueilli plus 110.000 euros et celle des policiers qui dépasse le million d'euros ,de plus en plus d'internautes surfent sur l'idée. On créé une cagnotte, pour tout, pour rien, pour n'importe quoi. On s'essaye à l'humour. A Imaz Press, nous avons des idées un peu tordues, vous le savez, un peu méchantes aussi (d'accord, vraiment méchantes). On s'est donc amusé à créer nos cagnottes de rêve. Que du beau monde. Allez, envoyez le sou !

Cérémonie au Barachois : "Nous allons continuer notre lutte"

Un hommage a été donné par les gilets jaunes de La Réunion aux personnes décédées pendant les manifestations en métropole. Si aucune victime n'est à déplorer à la Réunion, le mouvement a souhaité honorer leur mémoire vendredi 11 janvier à 18 heures à Saint-Denis. Il faut remonter a plusieurs dizaines d'années pour voir autant de morts lors d'un mouvement contestataire en France. Aucun bilan officiel n'a été établi par les autorités officielles, on dénombre au moins 10 victimes dont quatre gilets jaunes liées aux manifestations depuis le 17 novembre 2018.

Le directeur de la danse de l'Opéra national de Bordeaux à La Réunion

Pour la première fois, Éric Quilleré le directeur de la danse de l'Opéra national de Bordeaux est à La Réunion. L'association "Pas de Bourrée", qui administre une école de danse et organise des spectacles à la Réunion, est à l'origine de sa venue. Depuis le 7 janvier jusqu"à c saemdi 12 janvier 2019, il anime un grand stage de danse pour enfants et adultes. Soussou Nikita fondatrice Abstrackt Family, Michael Leduc danseur et chorégraphe international et David Fonteneau professeur chorégraphe réunionnais sont également intervenants sur ce grand stage. Le rassemblement se tient à la salle Form Horizon à Boucan Canot.

A Singapour, un projet écotouristique essuie les foudres écologistes

Pour attirer encore plus de visiteurs, Singapour s'est lancée dans la construction d'une vaste zone écotouristique. Mais le projet essuie les foudres des écologistes en raison de dégâts irrémédiables sur les écosystèmes et d'un bilan déjà négatif pour la faune locale.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Encore de la pluie

Il pleut encore ce samedi 12 janvier 2019, nous dit Matante Rosina. Les averses commenceront dès le matin et elles seront plus fortes l'après-midi. La mer sera agitée par une petite houle. Tout cela est vrai chez vous ?