Pour la première fois, Éric Quilleré le directeur de la danse de l'Opéra national de Bordeaux est à La Réunion. L'association "Pas de Bourrée", qui administre une école de danse et organise des spectacles à la Réunion, est à l'origine de sa venue. Depuis le 7 janvier jusqu"à c saemdi 12 janvier 2019, il anime un grand stage de danse pour enfants et adultes. Soussou Nikita fondatrice Abstrackt Family, Michael Leduc danseur et chorégraphe international et David Fonteneau professeur chorégraphe réunionnais sont également intervenants sur ce grand stage. Le rassemblement se tient à la salle Form Horizon à Boucan Canot.

L'association "Pas de Bourrée" est une petite structure créée en 2009. Elle possède deux entités qui sont Moonlight Réunion et Danse en Lune. La diffusion de spectacles de danse est assurée par Moonlight et se produit à La Réunion et dans l'Océan Indien. Danse en Lune est une école de danse développée depuis 2016 qui assure la formation pour les enfants et adultes.



Cet évènement est une première pour l'association. Selon Claire Gabriel responsable logistique de l'évènement déclare "Nous avons eu le contact d'Éric Quilleré avec nos relations". Un invité prestigieux qui foule pour la première fois le sol de La Réunion. Bien entendu d'autres intervenants reconnus internationalement comme Soussou Nikita avec qui l'association a déjà travaillé, Michael Leduc, danseur et chorégraphe de moderne jazz et David Fonteneau professeur et chorégraphe Réunionnais.

Chaque jour pendant le stage, les intervenants donnent des cours d'une heure pour les enfants le matin et les adultes suivent des cours d'une heure et demie le soir. Le dernier soir, le samedi 12 janvier un cours de trois heure sera donné par les invités du stage pour conclure cette semaine de danse.

Présentation des intervenants

Éric Quilleré - Directeur de la danse à l'Opéra de Bordeaux



Après avoir étudié à l'École de Danse de l'Opéra de Paris, il intègre le corps de ballet du même opéra puis est recruté par la "Compagnie du 20ème siècle". Il revient à l'Opéra de Paris où il est promu Premier Danseur. Il vit ensuite entre la France et les États-Unis comme danseur puis commence à monter des ballets pour le Miami City Ballet. En 2003 il rejoint le Ballet National de Bordeaux comme Maître de Ballet. Il est nommé Directeur de la danse de l’Opéra National de Bordeaux en décembre 2017.





David Fonteneau - Danseur et chorégraphe Réunionnais



Particulièrement connu de la scène réunionnaise, son parcours passe aussi par plusieurs années de formation en métropole. Il construit à partir de ses influences et énergies hip-hop initiales un style polyvalent qui le mène à évoluer aux côtés de Soussou Nikita et Thierry Verger notamment.

Vainqueur par deux fois du Hip hop games concept à La Réunion, il a été 4 années chorégraphe de plateau sur l'élection de Miss Réunion, et a formé plusieurs fois les candidates de Miss Réunion à leurs chorégraphies. Il a également présenté ses propres créations pour la compagnie Aru Bretagne: "Sens" et " Unis vers ". Il anime régulièrement des stages sur toute l’île, ainsi qu’à l’île Maurice.





Michael Leduc - Danseur et chorégraphe international



A la fois danseur, chorégraphe, comédien, metteur en scène et batteur-percussionniste, sa formation dansée passe notamment par l’obtention de plusieurs premiers prix en classique et en jazz, de l’école Rosella Hightower à Cannes à celle de Rick Odums à Paris. En 1995 il intègre d’ailleurs au titre de soliste la compagnie professionnelle Rick Odums, travaillant par la suite pour différentes autres compagnies (actuellement: Compagnie Hybride Lionel Hun). Du French Cancan de Kamel Ouali au récent Flashdance, il participe à de nombreuses comédies musicales, et chorégraphie également les spectacles de Noël de Disneyland Paris. Depuis 2010 il est assistant de la compagnie Abstrackt Family de Soussou Nikita



Soussou Nikita - Fondatrice Abstrackt Family



C’est en 1987 au Summer Tanz de Koln, que l’on surnomme Soussou Nikita pour la première fois: "The Little French Abstract Girl "… De cette pluralité de styles, de ce besoin de mélanger ses acquis, d'une perpétuelle quête d'apprendre et de nombreux voyages, ce personnage " underground " décide en 1999 de developper un échauffement " tous terrains ", une technique alliant la danse moderne et les arts martiaux… qu'elle baptise: Modern’ Abstrackt. Une technique, une mixité artistique et physique, un univers, un état d'esprit amenant les danseurs, les circaciens, les pratiquants d'arts martiaux, de tous horizons à se côtoyer, à échanger, à évoluer ensemble et rester unique dans leurs différences.

De ses rencontres Humaines et Artistiques est née l'Abstrackt Family. Sortie en 1989 diplômée du CNSMD de Lyon, Soussou assouvit sa quête de rencontres, d'échanges, de performances en tant qu'interprète pour de nombreux chorégraphes (comme Bruno Collinet). Elle continue sa route comme répétitrice (nommée la nettoyeuse!), assistante chorégraphique (Wanted Posse, Cie Propos, XX Tribu, Matt Pokora, les " Dix commandements " …) et chorégraphe (Four Nuts, Sissoko Agency (Reebok, Adidas, Puma, BMW), les Folies Bergères,…), jusqu’à la très récente pièce " The bridge ", pour le Pont Supérieur de Nantes, assistée de Cédric Zarb.

