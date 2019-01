Les cagnottes sont à la mode. Tendance. Si vous voulez briller en société, ne signez pas une pétition, créez une cagnotte. Depuis celle du boxeur Christophe Dettinger qui a recueilli plus 110.000 euros et celle des policiers qui dépasse le million d'euros ,de plus en plus d'internautes surfent sur l'idée. On créé une cagnotte, pour tout, pour rien, pour n'importe quoi. On s'essaye à l'humour. A Imaz Press, nous avons des idées un peu tordues, vous le savez, un peu méchantes aussi (d'accord, vraiment méchantes). On s'est donc amusé à créer nos cagnottes de rêve. Que du beau monde. Allez, envoyez le sou !

Nos jolies cagnottes :

• Une cagnotte pour que Matante Rosina y voit plus claire : ce n’est pas un problème de lunettes. Plutôt de sixième sens un peu embrumé… Ces derniers jours, Matante Rosina se laisse aller, invente des cyclones, des nuages, des températures basses. Elle a même crue voir passer une tempête de neige. Elle voudrait commencer un stage à Météo France, trois semaines auprès de Jacques Ecormier pour se remettre dans le bain des dépressions, houle, alizé et précipitations. Coût du stage (bus compris) : 350 euros.

• Une cagnotte pour le prolongement de la Nouvelle Route du Littoral jusqu’à Saint-André : elle est tellement jolie, pourquoi ne pas la continuer jusque dans l’Est ? Trafic fluide garanti, pas de basculement prévu. Et en jackpot : toutes les études, tous les avis concernant l’environnement et le bien être de la faune seront positifs. Voilà. La Nouvelle Nouvelle Route du Littoral (ou NNRL pour les intimes) sera livrée dans 150 ans. Ne soyez pas égoïste, c’est pour vos petits-enfants. Montant à atteindre : 50.000.000.000.000.000 euros (L’Union Européenne aidera).

• Une cagnotte pour qu’Ibrahim Patel achète un beau costume : oh trop méchante celle-ci, mais le voir en jogging l’autre jour au tribunal nous a perturbé… Montant à atteindre : 250 euros.

• Une cagnotte pour que Jean-Bernard Caroupaye s’achète un gilet jaune : le sien a été sali à la dernière manif’, il a essayé de le laver et de le repasser mais le résultat était plutôt moche. Montant à atteindre : 4 euros

• Une cagnotte pour un beau projet d'extraction de roches massives au Piton des Neiges : comme la carrière de Bois Blanc est une grosse épine dans les pieds du Préfet et de Didier Robert, pourquoi ne pas abandonner cette opération ? Au Piton des Neiges, il doit bien y avoir du gros et beau caillou pour faire la digue de la Nouvelle Route du Littoral. Une carrière perchée à 3.071 mètres d'altitude c’est aussi une bonne manière de se débarrasser des écolo bobo de T"ouch pa Nout Roche". Allez, bisous, on va tout faire péter là haut. Montant voulu : 1.000.000.000.000 euros (L’Union européenne aidera, encore)

• Une cagnotte pour que le Préfet soit plus attentif aux attentes des Réunionnais : Amaury de Saint-Quentin a besoin de votre aide, écouter Freedom de 5 heures à 22 heures n’est plus suffisant : il doit partir à la rencontre des Réunionnais et Réunionnaise de nord, de l’est, du sud de l’ouest. Annick Girardin lui a laissé une carte et son Routard 2019 pour ne pas qu’il se perde mais il a besoin de louer une voiture (et un chauffeur, si possible). Montant à atteindre : 2.500 euros

• Une cagnotte pour que Didier Robert compense le salaire qu'il a perdu : à cause de nous (vilains que nous sommes), notre cher président de Région à perdu une fiche de paie, tous les mois, à 6.800 euros net. Pour qu'il puisse s'en sortir au moins pendant un an et compenser cette grosse perte, nous voulons récolter pour lui 81.600 euros. Soyez pas méchants...

• Une cagnotte pour que les journalistes d’Imaz Press aient l’esprit moins mal tourné : nous vous avouons que le combat sera difficile. Nous sommes méchants, fourbe, de vraies hyènes. Quant à notre karma… Montant rêvé : je crois que nous sommes trop désespérés pour fixer une limite.

