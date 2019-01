BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 13 janvier 2019



- Rien de neuf en 2019 : l'aventure familiale d'un réunionnais en Belgique

- Une randonnée sur mesure avec cartedelareunion.fr

- Baleine, NRL, députés, boxeurs, impôt sur la fortune

- Le parapente comme remède à l'étouffante densité hongkongaise

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau soleil le matin, un peu de pluie l'après-midi

Rien de neuf en 2019 : l'aventure familiale d'un réunionnais en Belgique

En plein mouvement des gilets jaunes, où la vie chère est dénoncée, l'octroi de mer maudit et les taxes décriés, pourquoi ne pas essayer le défi "Rien de neuf en 2019" ? Lancé par l'association Zéro Waste France, le principe est simple : limiter ses achats de produits neufs pour préserver les ressources de la planète. Consommer moins et mieux. Plus facile à dire qu'à faire dans notre société où la surconsommation et la croissance sont présentées comme des symboles de réussite... En Belgique, une famille tente l'aventure : Laurent le papa réunionnais, Florence la maman et leurs enfants Thomas, Camille et Lucien.

Une randonnée sur mesure avec cartedelareunion.fr

Le site d'information touristique cartedelareunion.fr lance le moteur de recherche "ma randonnée sur mesure". Elaboré en collaboration avec le Bureau Montagne Réunion, l'outil permet à l'internaute de trouver le parcours répondant au mieux à ses attentes. Quatre critères de recherche sont à la disposition de l'utilisateur : la durée de la randonnée (à la journée - 2 à 3 jours), la difficulté (modérée à soutenue), le type de randonnée (les grands classiques, les parcours originaux) et l'intérêt du circuit (faune, flore, histoire, formation de l'île)

Baleine, NRL, députés, boxeurs, impôt sur la fortune

- Lundi 7 janvier - La reprise de la chasse à la baleine au Japon n'est peut-être pas une mauvaise idée...

- Mardi 8 janvier - Nouvelle route du Littoral : déjà 90 travailleurs laissés pour compte

- Mercredi 9 janvier - Quand l'État plume le contribuable pour le bien être des parlementaires

- Jeudi 10 janvier - Débordements : mieux vaut être un boxeur en uniforme de police qu'en gilet jaune

- Vendredi 11 janvier - Référendum : des citoyens poussent leurs parlementaires pour le rétablissement de l'ISF

Le parapente comme remède à l'étouffante densité hongkongaise

Perché sur sa montagne, Giovanni Lam attend la bonne bourrasque, celle qui permettra à son parapente de s'élever au-dessus de la jungle urbaine hongkongaise, comme un remède à l'étouffante densité humaine dans l'ex-colonie britannique.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un beau soleil le matin, un peu de pluie l'après-midi

Un beau soleil le matin, un peu de pluie l'après-midi, se sont les prévisions de Matante Rosina pour ce dimanche 13 janvier 2019. Notre gramoune dit aussi qu'il y aura un peu de vent. Et chez vous comment se passe les choses ?