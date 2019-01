Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Un jeune homme de 18 ans est décédé cet après-midi au Bassin La Paix à Saint-Benoit. Vers 15h30, la victime s'est retrouvé en difficulté et a disparu dans l'eau. Les secours et le PGHM ont été mobilisés sur place. Le jeune homme se trouvait sur place avec 3 amis et sa mère. Ses proches ont été évacués. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver le corps de la victime. (photo d'illustration)

