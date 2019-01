BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 14 janvier 2019



Prime d'activité élargie : plus de 1.600 demandes depuis le 1er janvier à La Réunion

En réponse à la colère des Gilets jaunes, le gouvernement a mis en place une mesure d'urgence pour augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs les plus pauvres. Les conditions d'accès à la prime d'activité ont été élargies, désormais 5 millions de foyers pourront bénéficier de cette prestation contre 3,8 millions avant. Le montant de la prime d'activité allouée aux salariés autour du Smic a été augmenté de 90 euros maximum. Elle sera versée dès le 5 février pour compléter le salaire de janvier a affirmé Edouard Philippe. Quelles sont les démarches à faire ? Comment savoir si on est éligible ? À la Réunion, la Caisse d'allocations familiales nationale a estimé que 20.000 personnes (en fourchette haute) pourront prétendre à cette prime d'activité élargie.

Macron : le grand débat n'est "ni une élection, ni un référendum". Pas un mot sur les Outre-mer

Une trentaine de questions pour encadrer le grand débat et "transformer les colères en solutions": Emmanuel Macron promet dans sa lettre aux Français rendue publique dimanche qu'il "tirera toutes les conclusions" de cette consultation inédite qui est lancée ce mardi 15 janvier et qui se poursuivra jusqu'au vendredi 15 mars 2019. Emmanuel Macron précise dans sa lettre que le débat est proposé aux Français de l'Hexagone,d' outre-mer et à ceux résidant à l'étranger, mais n'a pas de questions spécifiques pour les Ultramarins

Miel vert : Bilan mitigé, mais meilleur que l'année dernière pour les exposants

À la Plaine Des Cafres, la 36ème édition de Miel Vert s'est déroulée du 4 au 13 janvier 2019. L'année dernière la manifestation a été perturbée par les intempéries. Les exposants ont noté une meilleure affluence et un temps plus clément. Cependant si certains arrivent à tirer un bilan positif, d'autres avouent avoir toujours des difficultés à atteindre les objectifs fixés. L'ambiance reste familiale et les enfants sont très heureux de venir voir les animaux. La manifestation de Miel Vert met l'accent sur le travail des agriculteurs et les visiteurs apprécient toujours d'avoir un évènement qui fait bouger les hauts de l'île.

Toute une nuit pour la lecture

La 3ème édition de la Nuit de la lecture aura lieu le samedi 19 janvier 2019. Une trentaine d'événements sont programmés à La Réunion. Organisée par le ministère de la Culture en collaboration avec les différents acteurs du livre et de la lecture (bibliothèques, librairies, auteurs, éditeurs, écoles, associations...), la manifestation a pour objectif de faire (re) découvrir le plaisir de lire au plus grand nombre. Des actions en ce sens sont organisées partout en France métropolitaine, dans les outre-mers et à l'étranger (Photo d'illustration)

Pikachu, provoc' et jeunes talents: les temps forts de la Fashion Week de Londres

Des imprimés Pokémon, du kaki, des coupes fluides et moult jeunes talents: ce qu'il ne fallait pas manquer à la Fashion Week de Londres, consacrée aux collections hommes automne-hiver 2019-20, qui s'est achevée lundi après trois jours de défilés.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Il fait tout beau, tout chaud

Il faut beau, il fait chaud, le ciel est bleu, une petite brise souffle la mer est un peu agitée, voila les prévisions de Matante Rosina pour ce lundi 14 janvier 2019. Dites-lui vite si elle a vu juste