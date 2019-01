Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

La police diffuse un avis d'identification pour d'un homme de type créole blanc, mesurant entre 1,70 mètre et 1,75m avec les yeux clairs, une calvitie partielle et les cheveux grisonnants. Cette personne fréquentait le secteur de la Providence et les environs du Score Jean Chatel et de Bellepierre. Si vous avez des informations téléphonez à la Sureté urbaine 0262 90 74 95 et 0262 90 75 68 ou la permanence de la Direction départementale de la police ou le u le Service du Quart 0262 90 74 18

